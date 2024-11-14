Asırlık kulüp başkan bulamıyor
Süper Lig'de bir zamanlar fırtına gibi esen 112 yıllık kulüp Karşıyaka, yönetimin üst üste gerçekleşen istifaları sonucu başkan bulamıyor. Kulübün tarihi borç yükü, sponsor bulunamaması ve yöneticilerin bireysel olarak sorumlu tutuldukları vergi borçları gibi mali engeller, yönetime aday çıkmasını zorlaştırıyor.
Eski adı 1. lig olan Süper Lig'de futbol takımıyla esen, basketbol ve voleybolda da zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da sezon başında en yüksek bütçeli şube baskette ana sponsorun çekilmesi, ardından vergi borçlarından yöneticilerin sorumlu tutulmasıyla istifalar başlarken, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatının ardından yönetim düştü.
BAŞKANLIĞA ADAY ÇIKMIYOR
Kulübün önündeki tarihi borç yükü, sponsor bulunamaması, yöneticilerin bireysel olarak sorumlu tutuldukları vergi borçları, kamu alacağı taksitlendirmesi, basketbol ve futbol takımlarının bu ay içindeki maaş ile peşinat ödemeleri ve basketbolun Avrupa deplasmanları gibi mali engeller ise yönetime aday çıkmasını güçleştiriyor.
Basketbola büyük mali destek veren Nazım Torbaoğlu ve Tamer Ustaoğlu'nun Şensan'ın vefatı sonrası yönetime tepki göstererek ayrıldığı kulüp, ardından gelen istifalarla belirsizliğe büründü. 5 kişi kalan yönetimin düştüğü kulüpte denetleme kurulu olağanüstü kongre tarihini 26 Kasım - 3 Aralık arası olarak belirledi.
Karşıyaka'da geçen şubat ayından beri başkanlık yapan İlker Ergüllü'nün mevcut şartlarda yeniden aday olmayı kesinlikle düşünmediği öğrenilirken, eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı, Mutlu Altuğ ve eski basketbol şube başkanlarından Cem Karas da mevcut tabloda adaylık için girişim yapmadı.