11 sezondur ülkemizde forma giyiyordu! Başarılı kaleci Ruud Boffin futbolu bıraktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ve Antalyaspor formaları giyen başarılı file bekçisi Ruud Boffin, kariyerine son noktayı koyduğunu açıkladı. Deneyimli kaleci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalyaspor ile sözleşmemi feshettim. Ve aynı zamanda futbol oynamayı bırakmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

11 sezondur ülkemizde forma giyen Belçikalı kaleci Ruud Boffin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla aktif futbol kariyerini sonlandırdı.

"FUTBOLU BIRAKMAYA KARAR VERDİM"

2012 yılında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan Eskişehirspor'a transfer olan ve ardından Antalyaspor'un yolunu tutan 35 yaşındaki kaleci, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu. Başarılı kaleci yaptığı açıklamada, "Hayatımda yeni bir bölüm zamanı. Antalyaspor ile sözleşmemi feshettim. Ve aynı zamanda futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Verdikleri destek için herkese, tüm başkanlara, Yönetim Kurulu üyelerine, sponsorlara ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Çocuklar harikaydınız." ifadelerini kullandı.

2017'DEN BERİ ANTALYASPOR'UN KALESİNİ KORUYOR

2017'den bu yana Antalyaspor'un kalesini koruyan Belçikalı kaleci, Süper Lig'de 268 maçta görev aldı.

İşte deneyimli kalecinin veda paylaşımı;