102 Futbolcuya Bahis Ceza
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 102'sine hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezalar 45 gün ile 12 ay arasında değişiyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 102'sine verilen cezaları açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
Kurula sevk edilen Galatasaraylı futbolculardan Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Listedeki tek yabancı oyuncu olan Konyasporlu Alassane Ndao ise 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'nin Süper Lig'de forma giyen oyunculara verdiği cezalar şu şekilde:
İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor): 3 ay hak mahrumiyeti
Enes Keskin (Corendon Alanyaspor): 3 ay hak mahrumiyeti
Bedirhan Özyurt (Corendon Alanyaspor): 3 ay hak mahrumiyeti
Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor): 9 ay hak mahrumiyeti
Efe Doğan (Çaykur Rizespor): 45 gün hak mahrumiyeti
Furkan Orak (Çaykur Rizespor): 3 ay hak mahrumiyeti
Metehan Baltacı (Galatasaray): 9 ay hak mahrumiyeti
Eren Elmalı (Galatasaray): 45 gün hak mahrumiyeti
Muhammet Taha Güneş (Gaziantep FK): 45 gün hak mahrumiyeti
Nazım Sangare (Gaziantep FK): 45 gün hak mahrumiyeti
İzzet Furkan Malak (Göztepe): 45 gün hak mahrumiyeti
Uğur Kaan Yıldız (Göztepe): 45 gün hak mahrumiyeti
Kerem Kayaarası (Hesap.com Antalyaspor): 45 gün hak mahrumiyeti
Mükremin Arda Türköz (ikas Eyüpspor): 45 gün hak mahrumiyeti
Ege Albayrak (Kasımpaşa): 45 gün hak mahrumiyeti
Ali Emre Yanar (Kasımpaşa): 45 gün hak mahrumiyeti
Furkan Bekleviç (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük): 45 gün hak mahrumiyeti
Kerem Yusuf Sirkeci (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük): 3 ay hak mahrumiyeti
Celil Yüksel (Samsunspor): 45 gün hak mahrumiyeti
Boran Başkan (Trabzonspor): 3 ay hak mahrumiyeti
Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor): 45 gün hak mahrumiyeti
Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor): 45 gün hak mahrumiyeti
Alassane Ndao (TÜMOSAN Konyaspor): 12 ay hak mahrumiyeti
Berkan Aslan (Zecorner Kayserispor): 3 ay hak mahrumiyeti
Abdulsamet Burak (Zecorner Kayserispor): 12 ay hak mahrumiyeti