100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Zile'den Amasya'ya geçiş yaptı

Sivas'tan sabah saatlerinde başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, bugün öğle saatlerinde Zile'den geçiş yaparak Amasya'ya devam etti.

"Cumhuriyetin 100. Yılı Onuru" temasıyla gerçekleştirilen ve 6 ülkeden 16 takım ve toplam 100 sporcunun mücadele ettiği 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Sivas'tan verilen start ile başlamasının ardından öğlen saatlerinde Zile ilçesine ulaşıldı. Tokat il sınırlarında bulunan sporcular Zile ilçesinin ardından Amasya iline ulaşmış olacaklar. İlçede bayraklarla karşılanan sporculara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Türkiye'nin geçmişinden bugüne uzanan bir panorama sunacak"

Sporculara başarı dileyen Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Bu yolculuk, bizlere Türkiye'nin geçmişinden bugüne uzanan bir panorama sunacak ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını hatırlatacak. Her mesafe kat ettiğimizde, bağımsızlığımıza duyduğumuz inancı ve millet olarak birlikte gerçekleştireceğimiz büyük başarıları hatırlayacağız" şekilde konuştu. - TOKAT