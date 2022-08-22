10 yıl sonra bir ilk! Valencia, Türk stoper Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı
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İspanyol ekibi Valencia, Olympique Lyon'un stoperi Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı. 21 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllık kiralayan Valencia'nın sezon sonunda satın alma opsiyonu da bulunuyor. Cenk Özkacar, Mehmet Topal'ın ardından 10 yıl sonra La Liga ekibinde forma giyecek ilk Türk futbolcu olacak.
İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia, sürpriz bir hamleyle Olympique Lyon forması giyen Cengiz Özkacar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
SATIN ALMA OPİSYONU VAR
Valencia, 2020 yılında Altay'dan Olympique Lyon'a transfer olan ve sezonu Belçika Ligi ekibi OH Leuven'de kiralık olarak geçiren Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı. İspanyol ekibi, Türk savunmacıyı 1 yıllığına kiralarken sezon sonu i.in satın alma opsiyonu da elinde bulunuyor.
MEHMET TOPAL'DAN SONRA BİR İLK
Cenk Özkacar, 2010 yılında Valencia'ya 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mehmet Topal'ın ardından İspanyol ekibinde forma giyen 2. Türk futbolcu olacak. Aktif futbolculuk kariyerini geçen ay noktalayan Mehmet Topal, 2012 yılında Valencia'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.