Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe iddiası tüm sezon tartışılır: Tarihinin en iyi kadrosu

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında yaptığı yorumda bu sezon Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunun kurulduğunu ifade etti.

"BUNLAR MÜTHİŞ OYUNCULAR"

Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Ben 10 yaşımdan beri Fenerbahçeliyim. Bana göre bu kadro tarihinin en iyi kadrosu. 37 yaşında bir oyuncu var Dzeko... Rakip yarı alanda her yere adım attı. Çalışan harika bir profesyonel. Tıpkı Fred'de olduğu gibi. 80. dakikada Zajc'a alda at dediği bir pozisyon var. Icardi, Dzeko gibi oyunculara asla haksızlık yapamam. Bunlar müthiş oyuncular." dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"9'DA 9 İÇİN VOLKAN DEMİREL İLE KARŞILAŞACAK"

"Bir sonraki maçta Aykut Hoca'nın 9'da 9'unu egale edebilir. Çok ilginç, İsmail Kartal o dönem Aykut Kocaman'ın yardımcısıydı. Fenerbahçe'nin kalecisi de Volkan Demirel'di. Fenerbahçe, 9'da 9 için Volkan Demirel'in Hatayspor'u ile karşılaşacak.

"ALİ BEY İTİRAF ETTİ"

Ne kadar iyi kadro yaparsanız yapın kaybedebilirsiniz. Manchester City mesela kaybetti. Gevşemeye gelmez. Her sene iyi kadro yaptı dersiniz ama 5 yıl içinde ilk defa çok iyi transfer yaptığını itiraf etti Ali Bey.

"KENT SÜRE İSTİYOR"

Çok tecrübeli bir takım var Fenerbahçe'de. Hem topa sahip olup hem de 3. bölgede çok etkili oynuyor. Ryan Kent oynadığı oyunla 'hocam ben biraz daha fazla süre istiyorum' diyor. Fenerbahçe taraftarı, Oosterwolde, Kent, Serdar Aziz ve King'i Hatayspor maçında görse 'Eyvah! Bu neden oynuyor?' demez. İrfan Can bu maç düşüktü. Tadic de 3 yıldızlı oynadı.

"FENERBAHÇE'NİN GERÇEKTEN İYİ BİR KADROSU OLAN RAKİBİ VAR"

İsmail Kartal, ilk haftalarda biraz daha panikliydi ama sonraki dönemde kendini çok geliştirdi. Taraftarın da tutkusu çok daha başka bir seviyeye getirdi takımı. Fenerbahçe'nin tek problemi gerçekten iyi bir kadrosu olan rakibi var. O yüzden 90'ı görmeyen şampiyon olamaz dedim.