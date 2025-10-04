Haberler

10 kişi kalmak bile etkilemedi! Galatasaray sahasında yenilmiyor
Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 1-1 berabere kaldı ve resmi müsabakalardaki sahasındaki yenilmezliğini 29 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 29 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, resmi maçlarda sahasındaki yenilmezliği sürdürdü. RAMS Park'taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olan Cimbom, daha sonra burada Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere yaptığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

PUAN 22'YE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 22'ye çıkardı ve Okan Buruk'un takımı ligde namağlup olarak liderliğini sürdürdü.

