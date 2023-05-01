10 kişi kalan rakibe 30 şut çektiler, penaltı kaçırdılar ve kaybettiler! Giresunspor, İstanbul'da kabusu yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Giresunspor, rakibinin 10 kişi kaldığı ve 30 şutla oynadığı karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Giresunspor bir de penaltıdan yararlanamadı.