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10 kişi kalan rakibe 30 şut çektiler, penaltı kaçırdılar ve kaybettiler! Giresunspor, İstanbul'da kabusu yaşadı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Giresunspor, rakibinin 10 kişi kaldığı ve 30 şutla oynadığı karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Giresunspor bir de penaltıdan yararlanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

İstanbulspor, 10. dakikada Emeka Friday Eze'nin attığı golle karşılaşmadan galip ayrıldı. İstanbul ekibinde 50. dakikada Simon Deli kırmızı kart gördü. Giresunspor'da 17. dakikada Rijad Bajic penaltı kaçırdı.

10 kişi kalan rakibe 30 şut çektiler, penaltı kaçırdılar ve kaybettiler! Giresunspor, İstanbul'da kabusu yaşadı

Karadeniz ekibi, uzun süre 10 kişi oynayan rakibinin kalesine maç boyunca 30 şut gönderdi, yüzde 70 topla oynadı. İstanbulspor ise 5 şut çekip 1 gol buldu.

15. sıradaki İstanbulspor, puanını 32'ye yükseltti. İstanbul ekibi bu lige tutunma yolunda önemli bir adım attı. Giresunspor ise 27 puanla 16. sırada kaldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

İstanbulspor Giresunspor Spor Haberler

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