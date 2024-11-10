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10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda Rekor Katılım

10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda Rekor Katılım
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Ankara'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na 773 sporcu katıldı. Küçükler, yıldızlar ve liseli gençler kategorilerinde gerçekleştirilen koşuda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, öğrencilerin katılımıyla başkentte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu düzenlendi.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen koşuda 773 sporcu mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliğinde geleneksel olarak düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu; küçükler, yıldızlar ve liseli gençler kategorilerinde yapıldı.

Küçük kızlarda Ankara'dan Berra Ela Sedir, küçük erkeklerde Kütahya'dan Mert Ali Karaoğlan, yıldız kızlarda Balıkesir'den Eda Bedir, yıldız erkeklerde Ağrı'dan Ömer Asaf Karakaya, genç kızlarda Eskişehir'den Zeynep Özkara, genç erkeklerde ise Ağrı'dan M. Ali Çiçeksöğüt birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, yaptığı konuşmada, "Atatürk'ü bir kez daha minnetle andığımız bu yılki koşumuza rekor sayıda katılım olması, çocuklarımızın bu yarışa ne kadar değer verdiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Yarışmaların ardından dereceye girenlere sporculara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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