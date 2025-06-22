1. Lig tarihine geçen transfer! İstanbul'a üniversite okumaya geldi, Feyenoord'a transfer oldu

1. Lig tarihine geçen transfer! İstanbul'a üniversite okumaya geldi, Feyenoord'a transfer oldu
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2023 yılında İstanbul'a üniversite okumaya gelen Gaoussou Diarra, İstanbulspor'da gösterdiği müthiş performans sonrası yaklaşık 5 milyon euro bedel karşılığında Feyenoord ile el sıkıştı. Diarra, bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte 1. Lig'de takımına en çok bonservis kazandıran oyuncu olacak.

TFF 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken Gaoussou Diarra, kariyerinde yeni sayfa açıyor.

ÜNİVERSİTE OKUMAYA GELMİŞTİ

2023 yılında İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen ve burada futbol yeteneğiyle keşfedilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'a transfer olacak.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajansspor'un haberine göre; Feyenoord, İstanbulspor forması giyen Malili Gaoussou Diarra ile garanti bonuslarla birlikte 4.7 milyon euro bonservis ücreti ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

1. LİG TARİHİNE GEÇECEK

Öte yandan Diarra, bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte 1. Lig'de takımına en çok bonservis kazandıran oyuncu olacak.

18 GOLE KATKI SAĞLADI

İstanbulspor'da geride bıraktığımız sezon 37 maçta forma giyen Diarra, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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