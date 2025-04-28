1. Lig'de ilginç olay! 4 gol attı ama golü yok! Hepsi iptal edildi

Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'un devre arasında Go Ahead'dan transfer ettiği Bobby Adekanye, sahalarda ender görülecek bir şanssızlık yaşadı. Amedspor'un 26 yaşındaki forvet oyuncusu Adekanye, transfer olduğu günden bu yana Amedspor ile 16 maça çıktı.

4 GOLÜ DE OFSAYT NEDENİYLE İPTAL

Adekanye, bu karşılaşmalarda rakip ağlara 4 gol atsa da attığı tüm goller ofsayt incelemesinin ardından VAR uyarısıyla iptal edildi. Henüz takımıyla resmi bir gol sevinci yaşayamayan Hollandalı oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

KARİYERİ

Kariyerinde Barcelona ve Liverpool gibi takımların altyapısında forma giyen Adekanye, toplamda 189 maça çıkarken 19 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.