1. Lig'de ilginç olay! 4 gol attı ama golü yok! Hepsi iptal edildi
1. Lig ekibi Amedspor'un devre arası transferi Bobby Adekanye'nin bu sezon attığı 4 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Attığı tüm goller geçersiz olan Adekanye'nin Amedspor formasıyla golü bulunmuyor.
Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'un devre arasında Go Ahead'dan transfer ettiği Bobby Adekanye, sahalarda ender görülecek bir şanssızlık yaşadı. Amedspor'un 26 yaşındaki forvet oyuncusu Adekanye, transfer olduğu günden bu yana Amedspor ile 16 maça çıktı.
4 GOLÜ DE OFSAYT NEDENİYLE İPTAL
Adekanye, bu karşılaşmalarda rakip ağlara 4 gol atsa da attığı tüm goller ofsayt incelemesinin ardından VAR uyarısıyla iptal edildi. Henüz takımıyla resmi bir gol sevinci yaşayamayan Hollandalı oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.
KARİYERİ
Kariyerinde Barcelona ve Liverpool gibi takımların altyapısında forma giyen Adekanye, toplamda 189 maça çıkarken 19 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.