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1. Lig'de ilginç olay! 4 gol attı ama golü yok! Hepsi iptal edildi

1. Lig'de ilginç olay! 4 gol attı ama golü yok! Hepsi iptal edildi
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1. Lig ekibi Amedspor'un devre arası transferi Bobby Adekanye'nin bu sezon attığı 4 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Attığı tüm goller geçersiz olan Adekanye'nin Amedspor formasıyla golü bulunmuyor.

Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor'un devre arasında Go Ahead'dan transfer ettiği Bobby Adekanye, sahalarda ender görülecek bir şanssızlık yaşadı. Amedspor'un 26 yaşındaki forvet oyuncusu Adekanye, transfer olduğu günden bu yana Amedspor ile 16 maça çıktı.

4 GOLÜ DE OFSAYT NEDENİYLE İPTAL

Adekanye, bu karşılaşmalarda rakip ağlara 4 gol atsa da attığı tüm goller ofsayt incelemesinin ardından VAR uyarısıyla iptal edildi. Henüz takımıyla resmi bir gol sevinci yaşayamayan Hollandalı oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

KARİYERİ

Kariyerinde Barcelona ve Liverpool gibi takımların altyapısında forma giyen Adekanye, toplamda 189 maça çıkarken 19 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumları10 Kaplan:

Biri bu adama ofsaytin ne olduğunu anlatsın.

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Ofsaytin ne olduğunu öğrenince gol atabilir.

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Haber YorumlarıAlattin sert:

ofsaytın kaldirilmasi lazım.

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