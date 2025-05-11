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1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu önce sevindirdi sonra da büyük üzüntü yaşattı

1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu önce sevindirdi sonra da büyük üzüntü yaşattı
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Trendyol 1. Lig'de son haftalarda üst üste 3 galibiyet alarak kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, alınan galibiyetlere rağmen üçlü averajla 2. Lig'e düştü. Ankaragücü'nde, yanlış gol anonsu Sarı-lacivertli taraftara kısa süreli sevinç, ardından da büyük üzüntü yaşattı.

Trendyol 1. Lig'de topladığı 48 puana rağmen üçlü averaj sonunda küme düşen MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e düştü. Mustafa Kaplan yönetiminde son 3 haftada 9 puan toplamasına rağmen, Manisa FK ve Pendikspor karşısında üçlü averajda gerisinde kalan MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor'dan sonra 2. Lig'e düşen dördüncü takım oldu.

YANLIŞ GOL ANONSU MAÇA DAMGA VURDU

Ankaragücü-Amedspor maçının son bölümleri ise çok ilginç bir olay yaşandı. Ankaragücü taraftarlarları, Ümraniyespor-Manisa FK maçı oynanırken Ümraniye'nin gol attığını sanıp büyük sevinç yaşadı. Teknik ekip ve taraftarların kutlamalar yaptığı esnada gerçek sonradan anlaşıldı ve sevinç yarıda kaldı. Manisa FK'nın Ümraniyespor'u mağlup etmesinin ardından Ankaragücü üçlü averajla küme düştü.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Maç sonunda takımın küme düşmesiyle, stadı dolduran 20 bine yakın sarı-lacivertli taraftar da yönetime tepki gösterdi. Son haftalarda gösterdiği çabaya rağmen üçlü averajla 2. Lig'e düşen Ankaragücü'nde, yanlış gol anonsu taraftara kısa süreli sevinç, ardından büyük hüsran yaşattı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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