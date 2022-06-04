"1 kuruş alacağım yok" diyen Ali Koç kürsüde çılgına döndü: Beni ihraç edin - Haberler

"1 kuruş alacağım yok" diyen Ali Koç kürsüde çılgına döndü: Beni ihraç edin
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç olağan mali genel kurulda açıklamalarda bulundu. Yaptığı konuşmada: "Bazıları 'Başkanın borcu ne olacak?' diyor. Beni çok kırıyorsunuz. Fenerbahçe Kulübü'nden 1 kuruş alacağım yoktur. Lütfen bunu bir daha gündem getirmeyin. Bir gün 'Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin. Bunları konuşmaktan utanıyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de bugün olağan genel kurul toplantısı düzenlendi. İsmail Kartal'a da veda törenini düzenlenen organizasyonda Ali Koç'un açıklamaları gündem oldu.
Başkan Ali Koç, genel kurulda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:
"Bazen insanlar söylememesi gereken şeyleri de söyleyebiliyor. Yönetim olarak arkamızda olduğunuzu hissetmiyoruz. İçinde bulunduğumuz futbol iklimi, şehrin odağında dönenleri bu kadar haykırırken camianın kılının kıpırdatmaması diğer rakiplere malzeme vermektedir!"
"Her şeyimizi sorgulayın, başarısızlığımıza istediğinizi söyleyin. Ama finansal konuda ben ve arkadaşlarımızın çabalarına saygı göstermezseniz ters düşeriz. Kulüpte hangi denge vardı? Hangi rakamlara göre alınan bir denge vardı? Neyin dengesi kardeşim?"
"Bazıları 'Başkanın borcu ne olacak?' diyor. Beni çok kırıyorsunuz. Fenerbahçe Kulübü'nden 1 kuruş alacağım yoktur. Lütfen bunu bir daha gündem getirmeyin. Bir gün 'Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin. Bunları konuşmaktan utanıyorum."
"Bu parayı geri isteyeceğimi düşünenlere yazıklar olsun. Niyetimi bilip, bunu bana karşı kullananlara yazıkların olsun. Defterlerde o tutarların gözükmesinin tek sebebi, vergi düzenlemesidir. "
Olağan genel kurulda Fenerbahçe'nin borcu açıklandı. Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık itibarıyla borcunun 6 milyar 190 milyon lira olduğu duyuruldu.