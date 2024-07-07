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13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti

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13 yaşındaki milli satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldığı turnuvada dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti.

13 yaşındaki milli satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldığı turnuvada dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak gösterilen Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi. Yağız Kaan, Carlsen'i 41.2 saniyede mat etmeyi başardı.

DÜNYANIN EN GENÇ BÜYÜKUSTASI UNVANINI ALDI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda mücadele eden yıldız sporcu 12 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, son normunu da tamamlayarak Büyükusta (Grandmaster - GM) unvanını elde etmişti. Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri sıralamasında da 4'üncü sırada yer aldı. Dünyanın en genç GM'si sıralamasında ABD'li Abhimanyu Mishra (12 yıl 4 ay 25 gün) ilk sırada yer alırken, Mishra'yı Ukrayna'dan Sergey Karjakin (12 yıl 7 ay), Hindistan'dan Gukesh Dommaraju (12 yıl 7 ay 17 gün) ve Türkiye'den Yağız Kaan Erdoğmuş (12 yıl 9 ay 30 gün) takip etti. Türkiye'de satranç sporunda 2012 yılından bu yana büyükusta sayısı artarak 16'ya ulaştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

SüLeyman Kiyağ:

Bakan Şimşek aldığın ünvanlar için vergi talep edebilir kardeşim . Başarılar diliyorum.

80
12
yanıtYanıtla
Düsünür:

????

yanıt2
yanıt11
Düsünür:

Yoruma gulucuk koymusum sistem soru isareti olarak algilamis.

yanıt2
yanıt0
Barış O. B.:

Helal sana çocuk

23
0
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Alp ALGAN:

Tebrik ederiz... ????

11
0
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Şeyhmus DEMİR:

seninle gurur duyuyoruz

0
0
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