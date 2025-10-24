1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu
Teknik adamlık kariyerinde son Celta Vigo'yu çalıştıran ve 1.5 yıldır boşta olan 65 yaşındaki Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu.
PANATHINAIKOS'UN BAŞINA GEÇTİ
Yunanistan 1. Lig ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Rafael Benitez oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 65 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için "Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör olan Rafa Benitez ile iş birliği başladı." ifadeleri kullanıldı. Yunan ekibi, Benitez'in sözleşme süresi ve alacağı ücretle ilgili bilgi vermedi.
KARİYER BAŞARILARI
Benitez, 2005'te İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un başında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Rafa Benitez, Valencia'ya 2 La Liga ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, Chelsea'ye de 1 Avrupa Ligi kupası kazandırdı.