"Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" sona erdi Manisa'nın Demirci ilçesinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu düzenlenen, Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası tamamlandı. Manisa'nın Demirci ilçesinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu düzenlenen, Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası tamamlandı. Demirci tenis kortlarında düzenlenen ve 40 sporcunun katıldığı turnuva, 3 gün sürdü. Turnuvayı küçükler kategorisinde Zeliha Aksak, quad kategorisinde Uğur Altınel, tek kadınlarda Zeliha Aksak, tek erkeklerde Hakan Güngör, çift kadınlarda Esra Bozdemir-Zeliha Aksak, çift erkelerde ise Hakan Güngör-Turan Akalın kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Halil İbrahim Sarı tarafından verildi. AA / Nurullah Kalay - Spor Spor Haberler

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