Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Rasim Kara, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Rasim Kara, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rasim Kara, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kara, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafını oyladı.

"Portre" özel kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçen 75 yaşındaki futbol adamı, "Haber" kategorisinde ise Daniel Ceng'in "Adalet için" isimli fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale" fotoğrafını tercih eden Rasim Kara, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" adlı karesine oyunu verdi.

Kara, "Günlük Hayat" kategorisinde de Valeria Mongelli'nin çektiği "Sevgi hortumu" başlıklı kareyi oyladı.

Basın mensuplarının görünmez kahramanlar olduğunu belirten Rasim Kara, "Burada inanılmaz fotoğraflar gördüm. Fotoğrafların hepsi ödüle layık. Bu fotoğrafları çeken tüm muhabirleri tebrik ediyorum. Benim işim futbol olduğu için favorim Emirhan Topçu'nun Emre Kılınç'a ayakla müdahalesi. Çok güzel yakalanmış. Bu kolay yakalanmış bir pozisyon değil. Biz de futbol oynarken zaman zaman böyle pozlarla karşı karşıya kaldık. Futbol aslında güzel ama sert de bir spor. O yüzden ben bu fotoğrafı seçtim. Fotoğrafı çeken arkadaşımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
