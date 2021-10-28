Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Ümraniyespor evinde karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup etti ve tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Ümraniyespor evinde karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup etti ve tur atladı.

Stat: Şehir

Hakemler: Fatih Tokail xx, Ahmet Şimşek xx, Güner Mumcu Taştan xx

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Mustafa Eser xx, Yiğithan Güveli xx, Faruk Can Genç xx, Yunus Emre Mertoğlu xx (Stefano Napoleoni dk. 62 x), Emre Nefiz xx, Kartal Yılmaz xx (Serkan Göksu dk. 46 x), Muammer Denizhan Taşkan xx (Emre Gültekin dk. 90 x), Tahsin Hacımustafaoğlu xx (Yacine Bammou dk. 77 x), Lanre Kehinde xx, Antonio Mrsic xx (Idrissa Camara dk. 106 ?)

Yedekler: Anıl Demir, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Mustafa Karagöz

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar x, Celil Çelikel x (Mustafa Öztürk dk. 66), Birkan Öksüz x Enis Durak x, Ramazan Övüç x, Alican Karadağ x (Emre Bayram dk. 91 x), İshak Doğan x, Halil İbrahim Esen x (Mert Çakar dk. 104 x), Emre Özkan x, Deniz Yılmaz x, Özcan Atalay x

Yedekler: Deniz Solmaz, Ahmet Kartal, Melih Deşir, Nurettin Topuz

Teknik Direktör: Recep Aydemir

Goller: Emre Nefiz (dk. 54), Stefano Napoleoni (dk. 97), Emre Gültekin (dk. 119) (Ümraniyespor), Emre Özkan (dk. 72) (Kahramanmaraşspor)

Kırmızı kart: Kehinde (dk. 58) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Emre Nefiz, Yacine Bammou (Ümraniyespor), Deniz Yılmaz, Emre Özkan, İshak Doğan, Alican Karadağ (Kahramanmaraşspor) - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title