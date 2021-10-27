Ziraat Türkiye Kupası: Menemenspor: 1 Karşıyaka: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Nasadoge Menemenspor konuk ettiği Karşıyaka'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Nasadoge Menemenspor konuk ettiği Karşıyaka'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Deniz Kayatepe xx, Tuncay Ercan xx, Mert Baykal xx
Menemenspor: Murat xx, Oğuzhan xx, Ilyas xx, Kerem xx, Emre Adıgüzel xx, Berkan Çakır xx ( Emre Özer dk. 46 x), Enes xx(Ahmet dk. 75 x), Batuhan xx (Sabbah dk. 72 x), Emir xx, Muhammed xx (Umutcan dk. 90+2 ?), Barwuah x(N'diaye dk. 72 xxx)
Yedekler: Emir, Cem, Abdullah, Berkan Aydeniz
Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu
Karşıyaka: Erdoğan xx, İlyas Kahraman, Harun xx, Batuhan Demirel xx, Özgür x, Oğulcan x (Ferdi, dk. 77 x), Barış xx, Sefer x (Batuhan Kara dk. 66 x), Alperen x (Mustafa Çalışkan dk. 66 x), Okan xx, Muhammet x (Caner dk. 46 x)
Yedekler: Yunus, Mert, Mustafa Durgun
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Gol: N'diaye (dk. 90)(Menemenspor)
Sarı kartlar: Sefer, Özgür (Karşıyaka) - İZMİR