Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Altay, sahasında Belediye Derincespor'u 5-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Altay, sahasında Belediye Derincespor'u 5-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Anıl Usta xx, Uğur Sarı xx

Altay: Cihan xx, Tolga xx, İbrahim xx, Ceyhun x (Bjönkander dk. 21 x (Erhan dk. 80 ?)), Özgür xx (Thiam dk. 62 x), Aka xx, Thaciano xx, Kazımcan xx, Deniz xxx (Cem dk. 62 x), Rayan xxx (Zeki dk. 80 ?), Paixao xxx

Yedekler: Lis, Ozan, Kappel

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Belediye Derincespor: Taha x, Efe xx, Kadir xx, Uğurcan x(Muhammed dk. 59 x), Melih x (Bahtiyar dk. 77 x), İlker xx, Ramazan x (Muhammet dk. 70 x), Tayfun xx, Berkay x (Eren dk. 70 x), Sercan x (Bertuğ dk. 70 x), Mesut x

Yedekler: Volkan, Mehmet

Teknik Direktör: Murat Parlak

Goller: Deniz (dk. 34), Rayan (dk. 35 ve dk. 59) Paixao (dk. 47) Thiam (dk. 87) (Altay), Sercan (dk. 43) (Belediye Derincespor)

Sarı Kartlar: Ceyhun (Altay), Berkay (Belediye Derincespor) - İZMİR

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title