Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 Belediye Derincespor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Altay, sahasında Belediye Derincespor'u 5-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Altay, sahasında Belediye Derincespor'u 5-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Anıl Usta xx, Uğur Sarı xx
Altay: Cihan xx, Tolga xx, İbrahim xx, Ceyhun x (Bjönkander dk. 21 x (Erhan dk. 80 ?)), Özgür xx (Thiam dk. 62 x), Aka xx, Thaciano xx, Kazımcan xx, Deniz xxx (Cem dk. 62 x), Rayan xxx (Zeki dk. 80 ?), Paixao xxx
Yedekler: Lis, Ozan, Kappel
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Belediye Derincespor: Taha x, Efe xx, Kadir xx, Uğurcan x(Muhammed dk. 59 x), Melih x (Bahtiyar dk. 77 x), İlker xx, Ramazan x (Muhammet dk. 70 x), Tayfun xx, Berkay x (Eren dk. 70 x), Sercan x (Bertuğ dk. 70 x), Mesut x
Yedekler: Volkan, Mehmet
Teknik Direktör: Murat Parlak
Goller: Deniz (dk. 34), Rayan (dk. 35 ve dk. 59) Paixao (dk. 47) Thiam (dk. 87) (Altay), Sercan (dk. 43) (Belediye Derincespor)
Sarı Kartlar: Ceyhun (Altay), Berkay (Belediye Derincespor) - İZMİR