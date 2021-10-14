İsyan etti! Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı linç edenlere seslendi
Başarılı voleybolcu Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" ifadesini espri amaçlı olarak söylediğini, konunun üzücü bir boyuta geldiğini ifade etti. Güneş, "Birkaç hafta önce soru-cevap sırasında espri olarak söylediğim cümlenin bu noktaya gelmiş olması beni şaşırttı ve üzdü. Espriydi arkadaşlar, güldük geçtik" paylaşımı yaptı.
Zehra Güneş, Candaş Tolga Işık'ın programında "Erkek arkadaşın var mı?" diye yöneltilen sorulara, "Erkek arkadaş kullanmıyorum, ben kariyer odaklıyım" diye yanıt verdi. Güneş, geçtiğimiz günlerde katıldığı Ekşi Sözlük'ün programında da bu ifadeyi kullanmıştı.
Başarılı voleybolcu, espri amaçlı olarak söylenen bu ifadenin farklı bir noktaya çekildiğini, üzgün olduğunu açıkladı.
İşte Zehra Güneş'in paylaşımı:
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