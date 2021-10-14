İsyan etti! Zehra Güneş, 'Erkek arkadaş kullanmıyorum' sözlerinden dolayı linç edenlere seslendi - Haberler Spor
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İsyan etti! Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı linç edenlere seslendi

Haberler.com - Haberler | Spor

Başarılı voleybolcu Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" ifadesini espri amaçlı olarak söylediğini, konunun üzücü bir boyuta geldiğini ifade etti. Güneş, "Birkaç hafta önce soru-cevap sırasında espri olarak söylediğim cümlenin bu noktaya gelmiş olması beni şaşırttı ve üzdü. Espriydi arkadaşlar, güldük geçtik" paylaşımı yaptı.

Zehra Güneş, Candaş Tolga Işık'ın programında "Erkek arkadaşın var mı?" diye yöneltilen sorulara, "Erkek arkadaş kullanmıyorum, ben kariyer odaklıyım" diye yanıt verdi. Güneş, geçtiğimiz günlerde katıldığı Ekşi Sözlük'ün programında da bu ifadeyi kullanmıştı.

Zehra Güneş, 'Erkek arkadaş kullanmıyorum' sözlerinin gündem olması üzerine açıklama yaptı

Başarılı voleybolcu, espri amaçlı olarak söylenen bu ifadenin farklı bir noktaya çekildiğini, üzgün olduğunu açıkladı.

İşte Zehra Güneş'in paylaşımı:

Zehra Güneş, 'Erkek arkadaş kullanmıyorum' sözlerinin gündem olması üzerine açıklama yaptı

İsyan etti! Zehra Güneş,
Haberler.com - Spor Haberleri
Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten çok konuşulacak sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten çok konuşulacak sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
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Haber: İsyan etti! Zehra Güneş, 'Erkek arkadaş kullanmıyorum' sözlerinden dolayı linç edenlere seslendi - Haberler Spor
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