Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0 - Haberler Spor
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Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Özcan Sultanoğlu, Mehmet AkıncıkYUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk, Hosseini (Dk. 74 Kolovetsios), Cardoso, Mustafa, Kemen, Gökhan (Dk. 64 İlhan), Emre (Dk. 74 İbrahim), Mane, Ramazan, Yasir (Dk. 83 Nurettin), Campanharo (Dk.

ARTVİN (DHA) -

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Akıncık

YUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk, Hosseini (Dk. 74 Kolovetsios), Cardoso, Mustafa, Kemen, Gökhan (Dk. 64 İlhan), Emre (Dk. 74 İbrahim), Mane, Ramazan, Yasir (Dk. 83 Nurettin), Campanharo (Dk. 91 Attamah)

ARTVİN HOPASPOR: Murat, Saffet, Dursun (Dk. 20 Mertcan), Furkan Tuşik (Dk. 73 Fatih), Bilal (Dk. 92 Melih), Ömer, Furkan Cinkaya (Dk. 59 Ali), Hüseyin Can (Dk. 46 Selim), Osman, Murat Batuhan (Dk.46 Ufuk), Yakup

GOLLER: Dk. 106 Yakup (K.K.), Dk.108 Cardoso, Dk.115 Mustafa (Yukatel Kayserispor )

SARI KARTLAR: Majid Hosseini (Yukatel Kayserispor), Furkan Tuşik ( Artvin Hopaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Artvin Hopaspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 sona eren müsabakada uzatma dakikalarının ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 3-0'lık sonuçla mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırdı.


Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri
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