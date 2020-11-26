Spor yorumcusu Turgay Demir, canlı yayında Maradona'dan bahsederken el hareketi çekti
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Spor yorumcusu Turgay Demir, canlı yayında Maradona'dan bahsederken el hareketi çekti

26.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:51

A Spor ekranlarında yayınlanan "Bire Bir Futbol" adlı programda yorumcu Turgay Demir'in Maradona'dan bahsettiği sırada el hareketi yapması kameralara yansıdı. El hareketini gören program sunucusu şaşkınlığını gizleyemedi.

A Spor ekranlarında yayınlanan "Bire Bir Futbol" adlı programda yorumcu Turgay Demir'in Maradona'dan bahsederken yaptığı orta parmak hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli Diego Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Futbol dünyası Maradona'yı anarken, A Spor ekranlarında da efsane futbolcu konuşuldu.

"Bire Bir Futbol" adlı programda, 1990 Dünya Kupası finalinde Arjantin-Almanya karşılaşmasından bahseden Turgay Demir, Maradona'nın maç öncesinde ülkesinin milli marşını ıslıklayan Almanya taraftarlarına orta parmağını göstermesini hatırlattı.

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HAREKET SONRASI SUNUCU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Demir'in o anları anlattığı sırada ise ayağa kalkıp izleyicilerden özür dileyerek orta parmak işareti yapması ise sosyal medyada gündem oldu. O sırada sunucu Ceyda Dönmez'in de şaşkınlığı ekranlara yansıdı.

Spor yorumcusu Turgay Demir, canlı yayında Maradona'dan bahsederken el hareketi çekti
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