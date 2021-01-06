Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye hava katar
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye hava katar

06.01.2021 23:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:16

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dİlmen, Fenerbahçe'nin transfer edeceği konuşulan Mesut Özil ile ilgili, "32 yaşındaki Mesut'u almak da çok önemli. Bugün gelmiş olsa, Alanyaspor maçında oynatabiliyorsun. Mesut'un Fenerbahçe'ye büyük bir hava getireceği kesin" yorumunda bulundu.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında çıkan transfer iddialarını değerlendirdi.

Dilmen konuyla ilgili, "32 yaşındaki Mesut'u almak da çok önemli. Bugün gelmiş olsa, Alanyaspor maçında oynatabiliyorsun. Mesut'un Fenerbahçe'ye büyük bir hava getireceği kesin. Ülkemizi seven bir insan. Fenerbahçe Başkanı ve Yönetimi'nin alacağı önemli bir karardır. Duyduğum kadarıyla ciddi çalışmalar yapılıyor Mesut için. Mesut Özil gelirse Fenerbahçeli olarak çok sevinirim" dedi.

"SOKRATIS TRANSFERİNİ DUYMADIM"

Ünlü spor yorumcusu Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in takım arkadaşı Sokratis Papastathopulos'un Fenerbahçe'ye transferi için ise herhangi bir duyum almadığını dile getirdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye hava katar
Haber Yorumları (2)
ÖMER: Fenerbahçeliyim ama bu adam bizim takımda iş yapamaz yaptırmazlar kadro bi kere adama uymaz hepsi Allahın cezası gibi
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VATANDAŞ: Keriz parası yemeye geliyor.
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