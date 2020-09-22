Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı Geçtiğimiz gün A Spor'da spor yorumcusu Emre Bol ile tartışıp yayını terk eden eski Galatasaraylı futbolcu ve spor yorumcusu Evren Turhan, Youtube'da yayın yapan Asist Analiz TV'deki "İkili Mücadele" programına Emre Bol ile birlikte çıktı.

A Spor yorumcusu Emre Bol ile tartıştıktan sonra "Bir daha seninle aynı programa çıkmam" diyerek canlı yayını terk eden A Spor yorumcusu Evren Turhan'ın Bol ile bugün aynı yayında bulunması dikkat çekti.

Turhan ve Bol, Youtube'da yayın yapan Asist Analiz TV'de Neslihan Ablay'ın sunduğu "İkili Mücadele" programında bir araya geldi.

"SENİNLE AYNI PROGRAMA ÇIKMAM" DEMİŞTİ

Turhan, Emre Bol'un "Arda Turan'ı ben senin gibi millet beni sevsin diye övmem. Arda, beni yarın öbür gün beni arar diye övmem. Ben burada neyse onu söylerim" sözleri üzerine, "Sen nasıl konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma. Beni ne zannediyorsun sen. Ben bir daha seninle aynı programa çıkmam" diyerek canlı yayını terk etmişti.

Kaynak: Haberler.com