Yeni transfer için mesaj mı verdi? Mohamed'in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı - Haberler Spor
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Yeni transfer için mesaj mı verdi? Mohamed'in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

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Yeni transfer için mesaj mı verdi? Mohamed'in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, adı sık sık sarı-kırmızılı takımla anılan Arsenal'in futbolcusu Mohamed Elneny ile fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Mostafa Mohamed'in göz kırptığı görülürken Galatasaray taraftarı bu pozu Elneny'nin sarı-kırmızılı takıma transferine yönelik bir mesaj olduğu şeklinde yorumlarda bulundu.

Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Elneny ismi gündemde. Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Mostafa Mohamed'in Elneny ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması taraftarı heyecanlandırdı.

MOHAMED FOTOĞRAFTA GÖZ KIRPTI

Mostafa Mohamed, milli takımdan arkadaşı Mohamed Elneny ile bir fotoğrafını paylaşırken göz kırpıyor olması taraftarlarda transfer adına bir mesaj algısı yarattı. Mısırlı golcünün paylaşımının altına taraftarlar transfer yorumlarında bulundular.

Yeni transfer için mesaj mı verdi? Mohamed'in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

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Haber: Yeni transfer için mesaj mı verdi? Mohamed'in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı - Haberler Spor
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