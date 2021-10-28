Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla başladı! Deneyimli 3 hakem bu hafta maç yönetemeyecek - Haberler Spor
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Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla başladı! Deneyimli 3 hakem bu hafta maç yönetemeyecek

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Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni kadrosu tarafından yapılan atamalarda Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'a görev verilmezken Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'da bu hafta düdük çalamayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlarıyla gündeme oturan Ali Şansalan'a bu hafta görev verilmezken, Türkiye'nin önemli hakemlerinden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'da düdük çalamayacak.

Yeni MHK, 11. haftanın hakemleri tayin etti ancak kulüplerin tepki gösterdiği Ali Şansalan, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya maç vermedi.

Halil Umut Meler: Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Alper Ulusoy: Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Erkan Özdamar: Altay - Sivasspor

Cüneyt Çakır: Hatayspor - Beşiktaş

Fırat Aydınus: Konyaspor - Fenerbahçe

Burak Şeker: Kayserispor - Karagümrük

Mete Kalkavan: Alanyaspor - Göztepe

Yaşar Kemal Uğurlu: Galatasaray - Gaziantep

Suat Arslanboğa: Giresunspor - Antalyaspor

Arda Kardeşler: Başakşehir -Adana Demirspor

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