Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla başladı! Deneyimli 3 hakem bu hafta maç yönetemeyecek
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni kadrosu tarafından yapılan atamalarda Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'a görev verilmezken Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'da bu hafta düdük çalamayacak.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlarıyla gündeme oturan Ali Şansalan'a bu hafta görev verilmezken, Türkiye'nin önemli hakemlerinden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'da düdük çalamayacak.
Yeni MHK, 11. haftanın hakemleri tayin etti ancak kulüplerin tepki gösterdiği Ali Şansalan, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya maç vermedi.
Halil Umut Meler: Trabzonspor - Çaykur Rizespor
Alper Ulusoy: Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Erkan Özdamar: Altay - Sivasspor
Cüneyt Çakır: Hatayspor - Beşiktaş
Fırat Aydınus: Konyaspor - Fenerbahçe
Burak Şeker: Kayserispor - Karagümrük
Mete Kalkavan: Alanyaspor - Göztepe
Yaşar Kemal Uğurlu: Galatasaray - Gaziantep
Suat Arslanboğa: Giresunspor - Antalyaspor
Arda Kardeşler: Başakşehir -Adana Demirspor