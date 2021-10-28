Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla başladı! Deneyimli 3 hakem bu hafta maç yönetemeyecek

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki tartışmalı kararlarıyla gündeme oturan Ali Şansalan'a bu hafta görev verilmezken, Türkiye'nin önemli hakemlerinden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'da düdük çalamayacak.

CÜNEYT ÇAKIR, HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI YÖNETECEK

Yeni MHK, 11. haftanın hakemleri tayin etti ancak kulüplerin tepki gösterdiği Ali Şansalan, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya maç vermedi.

29 EKİM CUMA

Halil Umut Meler: Trabzonspor - Çaykur Rizespor

30 EKİM CUMARTESİ

Alper Ulusoy: Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Erkan Özdamar: Altay - Sivasspor

Cüneyt Çakır: Hatayspor - Beşiktaş

Fırat Aydınus: Konyaspor - Fenerbahçe

31 EKİM PAZAR

Burak Şeker: Kayserispor - Karagümrük

Mete Kalkavan: Alanyaspor - Göztepe

Yaşar Kemal Uğurlu: Galatasaray - Gaziantep

1 KASIM PAZARTESİ

Suat Arslanboğa: Giresunspor - Antalyaspor

Arda Kardeşler: Başakşehir -Adana Demirspor

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet