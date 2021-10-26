Yeni MHK başkanı kim oldu?
Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantı ile merkez hakem kurulunun yeni başkanına karar verecek. Yeni MHK başkanı kim oldu? İşte, MHK adayları
Yeni MHK başkanı kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor.
YENİ MHK BAŞKANI KİM OLDU?
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantının ardından kararını açıklayacak. Futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir, Kulüp Başkanlarından Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Burak Elmas'ın yanı sıra Tff 1. Lig Kulüpler Birliği başkanı Ecmel Sarıalioğlu bir araya geldi.
MHK ÜYELERİ KİMLERDİR?
25 Ağustos 2020 itibarıyla
- Serdar Tatlı - Başkan
- Metin Tokat - Başkan Vekili
- Erol Ersoy - Üye
- Kadir Tozlu - Üye
- Mahmut Çetiner - Üye
- Mustafa Kâmil Abitoğlu - Üye
- Hikmet Öksüzoğlu - Üye
- Ahmet Erdoğan - Üye
- Nedim Göklü - Üye
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet