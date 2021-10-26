Yeni MHK başkanı kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

YENİ MHK BAŞKANI KİM OLDU?

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantının ardından kararını açıklayacak. Futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir, Kulüp Başkanlarından Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Burak Elmas'ın yanı sıra Tff 1. Lig Kulüpler Birliği başkanı Ecmel Sarıalioğlu bir araya geldi.

MHK ÜYELERİ KİMLERDİR?

25 Ağustos 2020 itibarıyla

Serdar Tatlı - Başkan

Metin Tokat - Başkan Vekili

Erol Ersoy - Üye

Kadir Tozlu - Üye

Mahmut Çetiner - Üye

Mustafa Kâmil Abitoğlu - Üye

Hikmet Öksüzoğlu - Üye

Ahmet Erdoğan - Üye

Nedim Göklü - Üye

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