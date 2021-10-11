Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica: 'Ligde kalma mücadelesi için gelmedim' - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica: "Ligde kalma mücadelesi için gelmedim"

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica, yeni takımıyla hedefleri olduğunu söyledi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica, yeni takımıyla hedefleri olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Marius Sumudica, idman öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'i her zaman yakından takip ettiğini dile getiren Sumudica, sarı-siyahlı takımın çok zor bir dönemden geçtiğini aktararak, "Takım son 5 maçını kaybetmiş. Ne benim için ne de oyuncular için kolay değil. Bir öz güven gelişmeli. Kaliteli oyuncularımız var ama öncelikle bir takım olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu hafta Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını vurgulayan Sumudica, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz 1 puan ve mümkünse diğer 2 puanı da almak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Vincenzo Montella'nın gelmesiyle birlikte Adana Demirspor çok değişti. Önümüzde 1 hafta var. Deplasmana iyi bir mücadele için gideceğiz. Mücadele etmek, agresif olmak çok önemli. Hiç kimsenin, 'Yeni Malatyaspor kümede kalma mücadelesi veriyor' diye düşünmesini istemiyorum. Buraya ligde kalma mücadelesi için gelmedim."

Daha önce Türkiye'de başka takımlar da çalıştırdığını hatırlatan Rumen teknik adam, "Bu takıma her şeyimi, hayatımı vereceğim. Onlara, Sumudica'ya güvenmelerini söyleyeceğim. Çünkü hiçbir problem yaşamamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah gelecek sene de ilk 8'e oynayan bir takım olacağız. Çünkü Malatya'nın futbolu seven ve bilen bir taraftarı var. Onlar son iki yılda olanlardan çok daha fazlasını hak ediyor. Maçtan sonra evlerine mutlu gitmeleri ve aileleriyle galibiyeti kutlamaları için bütün gücümle çalışacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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