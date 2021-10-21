Yeni Malatyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde yapılan idman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Basına kapalı antrenmanda, taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Malatya ekibi, bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri