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Yeni Malatyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde yapılan idman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı antrenmanda, taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Malatya ekibi, bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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