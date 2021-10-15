Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Yayıncı kuruluş ekranlarında maç öncesinde yorumlarda bulunan Volkan Demirel, turuncu lacivertlilerin hocası Emre Belözoğlu'na Emre diye hitap edince Feyyaz Uçar tarafından esprili bir dille uyarıldı. Uçar, Demirel'e "Volkancım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum" dedi.
beIN Sport ekranlarında yayınlanan maç önü programında yorumcu Volkan Demirel, Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na "Emre" dedikten sonra Feyyaz Uçar tarafından esprili bir şekilde uyarıldı.
"VOLKANCIM BİR DAHA SAKIN EMRE DEME"
Volkan Demirel'in Emre Belözoğlu'na "Emre" demesinden sonra araya giren yorumcu Feyyaz Uçar, "Volkancım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum" ifadelerini kullandı.
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