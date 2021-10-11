Yapbozun eksik parçası bulundu! Fenerbahçe sol beke Viking getiriyor

Yaz transfer döneminde Vitor Pereira'nın direktifleri doğrultusunda transferler yapan Fenerbahçe, sol bek mevkisi için doğru adayı bulamamıştı. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın sisteminde önemli bir göreve sahip sol bek bölgesine ara transfer döneminde takviye yapacak. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Fenerbahçe gündemine Norveçli futbolcu Fredrik Andre Björkan'ı aldı.

26 MAÇTA 1 GOL VE 3 ASİSTLİK KATKI VERDİ

Takvim'in haberine göre; Pereira'nın genç yıldızın raporunu incelediği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi. Björkan'a bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle sıcak bakıldığı ifade ediliyor. Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 26 maçta forma giyen Norveçli futbolcu 1 gol atıp 3 asist yaptı. 1.80 boyundaki Fredrik Björkan devamlılığı ve güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.

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