Yapbozun eksik parçası bulundu! Fenerbahçe sol beke Viking getiriyor - Haberler Spor
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Yapbozun eksik parçası bulundu! Fenerbahçe sol beke Viking getiriyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sezon başı bitiremediği sol bek transferine öncelik veren sarı-lacivertliler, Bodo Glimt forması giyen Norveçli futbolcu Fredrik Andre Björkan için harekete geçti. Takımıyla sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek 23 yaşındaki sol bek için Vitor Pereira'nın son kararı bekleniyor.

Yaz transfer döneminde Vitor Pereira'nın direktifleri doğrultusunda transferler yapan Fenerbahçe, sol bek mevkisi için doğru adayı bulamamıştı. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın sisteminde önemli bir göreve sahip sol bek bölgesine ara transfer döneminde takviye yapacak. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Fenerbahçe gündemine Norveçli futbolcu Fredrik Andre Björkan'ı aldı.

26 MAÇTA 1 GOL VE 3 ASİSTLİK KATKI VERDİ

Takvim'in haberine göre; Pereira'nın genç yıldızın raporunu incelediği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi. Björkan'a bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle sıcak bakıldığı ifade ediliyor. Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 26 maçta forma giyen Norveçli futbolcu 1 gol atıp 3 asist yaptı. 1.80 boyundaki Fredrik Björkan devamlılığı ve güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.

Yapbozun eksik parçası bulundu! Fenerbahçe sol beke Viking getiriyor
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