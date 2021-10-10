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Voleybol: Toplu sonuç

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

Ligde bugün oynanan 6 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor: 0-3

Spor Toto-Halkbank: 1-3

Altekma- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 0-3

Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor: 2-3

Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart: 3-0

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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