Voleybol: Toplu sonuç
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası tamamlandı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası tamamlandı.
Ligde bugün oynanan 6 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3
Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor: 0-3
Spor Toto-Halkbank: 1-3
Altekma- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 0-3
Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor: 2-3
Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart: 3-0
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri