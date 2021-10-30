Mert Grup Sigorta: 3-2
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Spor
SALON: AksarayHAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaKUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Mitchem, Fulden Ural, Selin Hazal, Arelya Karasoy (Dilek Kınık)MERT GRUP SİGORTA: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne...
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaKUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Mitchem, Fulden Ural, Selin Hazal, Arelya Karasoy (Dilek Kınık)MERT GRUP SİGORTA: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Tokol)SETLER: 25-19, 21-25, 16-25, 25-18, 15-7
SÜRE: 134 dakika (30, 28, 29, 28, 19)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6'ıncı haftasında Kuzeyboru sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.