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Mert Grup Sigorta: 3-2

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Spor
Mert Grup Sigorta: 3-2

SALON: AksarayHAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaKUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Mitchem, Fulden Ural, Selin Hazal, Arelya Karasoy (Dilek Kınık)MERT GRUP SİGORTA: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne...

AKSARAY (DHA) -

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

KUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Mitchem, Fulden Ural, Selin Hazal, Arelya Karasoy (Dilek Kınık)

MERT GRUP SİGORTA:  Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Tokol)

SETLER: 25-19, 21-25, 16-25, 25-18, 15-7

SÜRE: 134 dakika (30, 28, 29, 28, 19)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6'ıncı haftasında Kuzeyboru sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.


Mert Grup Sigorta: 3-2

Mert Grup Sigorta: 3-2

Mert Grup Sigorta: 3-2

Mert Grup Sigorta: 3-2

Mert Grup Sigorta: 3-2

Mert Grup Sigorta: 3-2

Mert Grup Sigorta: 3-2

Mert Grup Sigorta: 3-2

Mert Grup Sigorta: 3-2

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Spor Haberleri
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