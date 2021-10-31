Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Spor
Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin OkumuşYeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Ceng Cevheroğlu)Spor Toto: Shoji, Sharifi, Mert Matic, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk,...
Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Ceng Cevheroğlu)
Spor Toto: Shoji, Sharifi, Mert Matic, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Sercan Yüksel Bıdak (Muhammed Aray, Kemal Kayahan, Ali Deniz Yılmaz, Ramazan Serkan Kılıç,Doğan Karakoç )
Setler: 25-22, 25-23, 25-17
Süre: 104 dakika (30, 41,33 )
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Yeni Kızıltepespor sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.