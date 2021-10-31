Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin OkumuşYeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Ceng Cevheroğlu)Spor Toto: Shoji, Sharifi, Mert Matic, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk,...

Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Ceng Cevheroğlu)

Spor Toto: Shoji, Sharifi, Mert Matic, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Sercan Yüksel Bıdak (Muhammed Aray, Kemal Kayahan, Ali Deniz Yılmaz, Ramazan Serkan Kılıç,Doğan Karakoç )

Setler: 25-22, 25-23, 25-17

Süre: 104 dakika (30, 41,33 )

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Yeni Kızıltepespor sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Halil İbrahim Sincar - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title