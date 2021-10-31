Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Ekrem Payan - Haberler | Spor
Salon: ŞırnakHakemler: Tuncay Kandemir, Kadir GirenteAllpower Akü Cizre Belediyespor: Andaç Kapan, Lukas Divis, Seganov, Can Ayvazoğlu, Osmany Uriarte, Segenov (Emin Gök, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Selim Demir)Solhanspor: Azzican Ataoğlan, Alper Umurca, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, İbrahim...
Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Andaç Kapan, Lukas Divis, Seganov, Can Ayvazoğlu, Osmany Uriarte, Segenov ( Emin Gök, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Selim Demir )
Solhanspor: Azzican Ataoğlan, Alper Umurca, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, İbrahim Halil Kurt, Amel Dautefendıc, Karas Baranımırgrosdanov (Radzivon Miskeviçh, Fatih Yorumez)
Setler: 22-25, 25-22, 27-25, 26-24
Süre: 126 dakika (29, 30, 36, 31 )
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin altıncı haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor, sahasında Solhanspor'u 3-1 yendi.
AA / Ekrem Payan - Spor Haberleri
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