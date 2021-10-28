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Bir zamanlar Vitor Pereira'nın prensiydi! Volkan Şen, Görükle İpekspor forması giymeye hazırlanıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Bursaspor'daki başarılı performansının ardından Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde takımın önemli isimlerinden olan Volkan Şen, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Trabzonspor'un yolunu tutmuştu. Kariyerinde dramatik bir düşüş yaşayan 34 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde Görükle İpekspor'a imza atması bekleniyor.

A Milli Takım forması da giyen Volkan Şen, bir döneme gösterdiği müthiş performansla damga vurmuştu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan sonra kariyerinde düşüş yaşayan deneyimli futbolcu anlaşma üzere olduğu yeni takımla da futbolseverleri şaşırttı.

VOLKAN ŞEN TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR

Bursa Hakimiyet'te yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcunun Bursa'da futbol hayatına devam etmek istediği ve şehrin takımlarından Görükle İpekspor'un teklifini kabul edebileceği belirtildi.

MİLLİ FORMAYI 26 KEZ GİYDİ

Volkan Şen kariyerinde Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi büyük takımlarda forma giydi. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Türk Milli Takımı ile de 26 müsabakaya çıkmıştı. Son olarak Adana Demirspor'da top koşturan Volkan Şen, 45 maçta 10 gol atarken 15 de asist yaptı.

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