Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun mu var? Portekizli hoca suskunluğunu bozdu - Haberler Spor
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Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun mu var? Portekizli hoca suskunluğunu bozdu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son günlerde Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu konuşuluyor. Özil, Kasımpaşa maçının bitiş düdüğüyle yeleğini Pereira'nın olduğu noktaya fırlatmıştı. Portekizli hoca, bu konuda suskunluğunu bozdu. Pereira, "O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları Portekizli hocayı bir hayli sıkmış durumda.Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde oturan Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti.

Sabah'ın haberine göre; Vitor Pereira yaşanan gelişmeler sonrası konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun mu var? Portekizli hoca suskunluğunu bozdu

"MAKSİMUM FAYDA ALACAĞIM"

Pereira, her teknik adamın kariyeri tüm dünya tarafından kabul edilen bir oyuncuya sahip olmaktan mutluluk duyacağını belirtip, "Mesut'la da her maç öncesinde görüşüp durumuyla ilgili bilgi alıyorum. Olympiakos maçında oynatmak için Hatay'da dinlendirdim. Ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim. Mesut gibi bir yıldıza sahip olmaktan mutluyum, maksimum faydayı alacağım şekilde de oynatma kararına sahibim" ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun mu var? Portekizli hoca suskunluğunu bozdu
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
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