Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin dibe vuran performansını tek cümleyle özetledi: Antrenman yapamıyoruz - Haberler Spor
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Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin dibe vuran performansını tek cümleyle özetledi: Antrenman yapamıyoruz

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Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin dibe vuran performansını tek cümleyle özetledi: Antrenman yapamıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu. Futbolun adaletsiz bir oyun olduğunu söyleyen Portekizli hoca, "Belki yarım puanı bile hak etmediler ama futbolda bunlar olabiliyor" dedi. Deneyimli teknik direktör geçmiş haftalardaki performanslarından uzaklaşmalarıyla ilgili ise "İstediğimiz seviyede antrenman yapamıyoruz yoğun maç takviminden dolayı. Milli takımlara giden çok oyuncumuz oldu, seviyemizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Lider Trabzonspor'un 5 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

Futbolun adaletsiz bir oyun olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, "Değişiklikleri yapmamız gerekiyordu. Yorulan oyuncular oluyor. Aynı ofansif oyunu sergilemek için maç içerisinde değişiklikler gerekiyor. Bugün sahada her şeyimizi verdik, baskılı oynadık, rakibi yarı sahalarından çıkarmadık. 2 kere gelip, 2 gol attılar. Futbol bazen çok adaletsizdir. Belki yarım puanı bile hak etmediler ama futbolda bunlar olabiliyor. Taraftarlarımız için çok üzgünüm, bugün bizi 2. gole kadar gerçekten çok desteklediler. 2. gol hem bizim için hem taraftarlarımız için hayal kırıklığıydı. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Futbol maalesef böyle, bu maç istediğimiz gibi olmadı ama bir sonraki maçta telafi etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Önceki performanslarından uzaklaşmalarının nedeni sorulan Pereira, "Çünkü istediğimiz seviyede antrenman yapamıyoruz yoğun maç takviminden dolayı. Milli takımlara giden çok oyuncumuz oldu, seviyemizi kaybettik ancak sahada baskılı, istekli oyunu gördüm, hak ettiğimiz sonucu almadık. Savaşmaya devam edeceğiz." cevabını verdi.

Taraftarların tepkisiyle ilgili görüşü sorulan antrenör, "Çok normal. Onlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bizim taraftarlarımız için çok çalışmamız gerekiyor, onlar bu kulübün ruhu. Onlar için bir sonraki maçta 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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