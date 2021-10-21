Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretine Royal Antwerp maçında da son veremedi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, 2-2 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sonuçtan memnun olmadığını belirten Portekizli hoca, Mesut'la ilgili gelen soruya da tepki gösterdi.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle:

"OYUNU KONTROL ETMEYİ BECEREMEDİK"

Hiç şüphe yok ki iki takımın da işine gelmeyen bir skor. Biz kazanmak istiyorduk, erken bir gol yedik. Böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor. İlk yarıda çok geçiş oyunu vardı, çok top kaybı yaptık. Baskıyı istediğimiz gibi yapamadık. Rakibe boşluklar verdik, organize baskı yapamadık. Maçın ritmini belirleyemedik, oyunu kontrol etmeyi beceremedik. 2. yarıda kompakt görüntü sergiledik.

"SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİM"

Biz genç bir takımız, gelişmek isteyen bir takımız. Bu tarz genç takımlarda bunlar olabiliyor. Bu turnuvalar tecrübe gerektiriyor. Rakibimiz golle başladı ki biz golle başlamanın önemini biliyorduk. Penaltı kaçırdık, pozisyonları kaçırdık, sonuca baktığımızda istediğimiz sonucu alamadık. Sonuçtan memnun değilim, düzeltmemiz gereken davranışlar var. Onları düzeltip tekrar sahada yer almak istiyoruz

"4 OYUNCU ÇIKARDIM, NEDEN DİĞERLERİNİ SORMADINIZ?"

Hiç şüphe yok ki baskıyı arttırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekti. Taze kan olarak birkaç oyuncu sokmak istedik. Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu. Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız taze bir kan oyuna sokmaktı.

"TECRÜBE EKSİKLİĞİ YAŞIYORUZ"

Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Bu takım 3 yıldır Avrupa'da yok, tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Hatalar da yapıyoruz, iyi oynadığımız maçlar da var. Yeni bir takım inşa ettiğinizde hatalar normal olabiliyor, tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Önümüzde 3 maç daha var, en iyi sonuçları almak istiyoruz. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek isterdik, maalesef olmadı. Gelecekte güçlenerek buradan çıkmak istiyoruz"

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