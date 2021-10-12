Vincenzo Montella: 'Yeni Malatyaspor maçı zor geçecek' - Haberler
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Vincenzo Montella: "Yeni Malatyaspor maçı zor geçecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vincenzo Montella:

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor maçının zor geçeceğini belirterek, "Zor bir maç olacağını biliyoruz.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yeni Malatyaspor maçının zor geçeceğini belirterek, "Zor bir maç olacağını biliyoruz. Ancak biz 5'li de oynasalar arkada, galibiyet aldıkları eski taktikle de oynasalar hazırız" dedi.

Adana Demirspor, ligin 9. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli araya galibiyetle girdikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, "Gerçekten çok rahat geçti bizim için. Dinlenmeye de ihtiyacımız vardı. Böyle bir galibiyetle araya girdiğimiz için çok mutluyuz. Herkes için ideal olan araya galibiyetle girmek. Döndüğümüzden itibaren sıkı bir çalışmaya başladık, hazırlanıyoruz. Doğru konsantrasyonu ilk idmandan itibaren bulmayız ki önümüzdeki maça hazır olalım. Bunu da bulacağız. Kesinlikle gelişmeye devam ediyoruz. Yolumuz uzun. Bizim hedefimiz sürekli bir gelişim içinde olmak. Bunun içinde gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Yeni Malatyaspor maçının zor geçeceğini belirten Montella, "Zor bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz. Çünkü baktığınızda istatiklerdeki değerler Yeni Malatyaspor'un puantajı yansıtmıyor. Zor bir maç olacağını biliyoruz ama yeni bir hocanın gelmesi yeni bir rutin demek. Bazen bu değişimler akabinde başka şeyler de getiriyor. Ancak biz 5'li de oynasalar arkada, galibiyet aldıkları eski taktikle de oynasalar hazırız" ifadelerini kullandı.

David Akintola'nın sakatlığının devam ettiğini de aktaran Vincenzo Montella, "Belhanda bizimle çalışmaya başladı. David Akintola halen grubumuza dahil değil. Bizim için önemli bir futbolcu. Döndüğünde bizim seçeneklerimiz çoğalacak. Umarım Gökhan İnler'i de biran önce kazanabiliriz. Beşiktaş maçında ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu gösterdi" dedi.

"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Adana Demirspor'un Süper Lig'de kalması için çalıştıklarını kaydeden İtalyan teknik direktör, daha sonra şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz uzun vadeli konsantreli bir şekilde gelişimi sağlamak. O gelişim esnasında da en önemli hedefimiz ligde kalmak. Uzun yıllar boyunca Adana Demirspor ligde kalamadı. Önceliğimiz bunu sağlamak."

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Vincenzo Montella: Yeni Malatyaspor maçı zor geçecek

Vincenzo Montella: Yeni Malatyaspor maçı zor geçecek

Vincenzo Montella: Yeni Malatyaspor maçı zor geçecek

Vincenzo Montella: Yeni Malatyaspor maçı zor geçecek

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Haber: Vincenzo Montella: 'Yeni Malatyaspor maçı zor geçecek' - Haberler
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