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Victor Faust, Mike Marshall'ı nakavtla yendi

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Victor Faust, Mike Marshall'ı nakavtla yendi

- ABD'nin Las Vegas kentinde Büyük Britanyalı Tyson Fury'nin ABD'li Deontay Wilder'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını koruduğu gecede ringe çıkan Türk boks kulübü EC BOXİNG'in boksörü Victor Faust, ABD'li Mike Marshall'ı üçüncü rauntta nakavtla devirerek,...

- ABD'nin Las Vegas kentinde Büyük Britanyalı Tyson Fury'nin ABD'li Deontay Wilder'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını koruduğu gecede ringe çıkan Türk boks kulübü EC BOXİNG'in boksörü Victor Faust, ABD'li Mike Marshall'ı üçüncü rauntta nakavtla devirerek, rakibinin yenilgisizlik serisine son verdi.

EC BOXİNG'in boksörü Victor Faust, ABD'li Mike Marshall ile Las Vegas'ta karşı karşıya geldi. Faust, Marshall'ı 3. rauntta nakavt ederek, rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırdı.

EROL CEYLAN: "HAZIRLIKLARIMIZI ANKARA'DA YAPMIŞTIK"

Maçın ardından Viktor Faust'un menajeri ve EC BOXİNG kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, dünyanın zirvesinde yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve dünyanın süper şampiyonları olarak da adlandırılan Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk, maçından galip ayrılan Usyk, antrenman ve sparring dövüşlerini boksörümüz Viktor Faust ile gerçekleştirerek bu önemli maça hazırlanmıştı. Ayrıca bu önemli karşılaşma öncesi antrenman kampımızı da Ankara'da gerçekleştirmiştik. Dünyanın zirvesindeki galalarda ülkemizi temsil etmek bize büyük bir mutluluk veriyor" dedi.

BÜLENT BAŞER: "ÇOK ÇALIŞTIK"

Antrenör Bülent Başer ise çok defalar Amerika'da ringe çıktıklarını belirterek, "Bu başarı bize çok iyi geldi. Tüm Amerikan medyası rakibimiz üzerine planlarını oturtmuş ve karşılaşmayı kazanacaklarına dair yayınlar yapmışlardı. Ancak tüm planları ve rüyalarını alt üst ettik. Sporcum üçüncü rauntta rakibin çenesine indirdiği balyoz gibi yumrukla adeta bayılttı" diye konuştu. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da bu sonuçla yenilgisizlik serisini sürdüren iki metrelik dev boksörlerinin, kısa bir süre içinde dünyanın zirvesine yerleşerek, dünya şampiyonluk maçına çıkabileceğini vurguladı.

(İHA)

Victor Faust, Mike Marshall'ı nakavtla yendi

Victor Faust, Mike Marshall'ı nakavtla yendi

Victor Faust, Mike Marshall'ı nakavtla yendi

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Haber: Victor Faust, Mike Marshall'ı nakavtla yendi - Haberler
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