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Veli Ozan Çakır, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu başkanlığına yeniden aday

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Veli Ozan Çakır, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu başkanlığına yeniden aday

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkan Veli Ozan Çakır, 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak seçimlerde başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkan Veli Ozan Çakır, 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak seçimlerde başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, başkanlığına yeniden aday olduğunu bildirdi. Başkan Çakır, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üç yıl süren, bakanlığımız desteği ve camiamızın büyük emekleriyle hayata geçirdiğimiz projelerimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu nedenle 21 Ekim 2021 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurulumuzda, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı'na yeniden başkan adayı olacağım" dedi.

2018 yılı Kasım ayında seçildiğini anımsatan Çakır, geçen sürede, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarla yakın iş birliği halinde modern pentatlon alanında ilklere imza attıklarını vurgulayarak, "Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, tüm bakanlık çalışanlarına yöneticilerimize ve hayata geçirdiğimiz projelerde bizlere destek olan, bizimle birlikte yol yürüyen camiamızın kıymetli mensuplarına şükranlarımı sunuyorum" dedi..

Umuyorum ki başta bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın katkılarıyla çok verimli bir üç yıl geçireceğiz diyen Çakır, sözlerini şöyle tamamladı: "İlk üç yılımızda elde ettiğimiz başarıları katlayarak sürdüreceğiz. Bugüne kadar bizden desteklerini esirgemeyen ve genel kurul ilanıyla birlikte yeni dönem için bizleri teşvik eden modern pentatlon camiamızın değerli mensuplarına gönülden teşekkür ederim. 2018'den bu yana büyüttüğümüz ve önümüzdeki üç yıl boyunca da büyütmeye devam edeceğimiz camiamıza; huzurlu, verimli ve sağlıklı bir genel kurul süreci diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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