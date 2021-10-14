Uşakspor Özdemir'le devam - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşakspor Özdemir'le devam

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor Özdemir'le devam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Serkan Afacan'la yollarını ayıran Uşakspor, teknik direktörlük görevine 2 haftadır takımın dümeninde olan Antrenör Veli Özdemir'i getirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Serkan Afacan'la yollarını ayıran Uşakspor, teknik direktörlük görevine 2 haftadır takımın dümeninde olan Antrenör Veli  Özdemir'i getirdi. Uşakspor'da daha önce 3 yıl futbolcu olarak görev yapıp 2'nci Lig'deki şampiyon kadroda yer alan 42 yaşındaki Özdemir, takımla antrenör olarak çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

Yönetim, genç teknik adamla ilgili, "Uşaksporumuza uzun yıllar emek vermiş, şanlı tarihimize iz bırakmış ve son olarak kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini yürüten Sayın Veli Özdemir ile takımımızın teknik direktörlüğü konusunda anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine görevinde başarılar dileriz. Yaşayan efsanemiz Veli Özdemir'le yola devam" açıklamasını yaptı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmet Uçma Devlet Bahçeli Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Stefan Kuntz Ozan Tufan Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uşakspor Özdemir'le devam - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:52:20. #1.13#