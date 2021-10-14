Uşakspor Özdemir'le devam

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Serkan Afacan'la yollarını ayıran Uşakspor, teknik direktörlük görevine 2 haftadır takımın dümeninde olan Antrenör Veli Özdemir'i getirdi. Uşakspor'da daha önce 3 yıl futbolcu olarak görev yapıp 2'nci Lig'deki şampiyon kadroda yer alan 42 yaşındaki Özdemir, takımla antrenör olarak çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

Yönetim, genç teknik adamla ilgili, "Uşaksporumuza uzun yıllar emek vermiş, şanlı tarihimize iz bırakmış ve son olarak kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini yürüten Sayın Veli Özdemir ile takımımızın teknik direktörlüğü konusunda anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine görevinde başarılar dileriz. Yaşayan efsanemiz Veli Özdemir'le yola devam" açıklamasını yaptı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri