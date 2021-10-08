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Uşak Belediye Başkanı Çakın, milli sporcularla bir araya geldi

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Spor
Uşak Belediye Başkanı Çakın, milli sporcularla bir araya geldi

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, çeşitli branşlardaki Uşaklı milli sporcularla buluştu.

UŞAK (AA) - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, çeşitli branşlardaki Uşaklı milli sporcularla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç Kuşak Topluluğu tarafından organize edilen "Gençlik Buluşmaları" kapsamında Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, çeşitli branşlardaki Uşaklı milli sporcularla Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti'nde bir araya geldi.

Uşak Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda, Başkan Çakın, sporculardan ve antrenörlerinden gelen soruları yanıtladı.

Kentte spora yönelik yaptıkları projeleri anlatan Çakın, "14 basket, 1 tenis, 1 de kum voleybolu sahası yaptık ve yenilerini yapmaya devam ediyoruz. Yaz boyunca basketbol, voleybol, ilk kez düzenlenen ayak tenisi gibi çeşitli turnuvaları düzenledik. Cirit ve kemankeş okçuluk tarzındaki geleneksel sporlara da önem veriyoruz. Uşak Belediyesi olarak, sizlere daha iyi bir gelecek temin etmek, daha başarılı birer sporcu olarak bizleri en iyi şekilde temsil etmenizi sağlamak için üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye gayret edeceğiz. Ülkemizi ve şehrimizi dünyanın her yerinde en güzel şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Çakın, milli sporcularla bir araya geldi

Uşak Belediye Başkanı Çakın, milli sporcularla bir araya geldi

Uşak Belediye Başkanı Çakın, milli sporcularla bir araya geldi

AA / Mehmet Çalık - Spor Haberleri
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