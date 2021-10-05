Ümit Milli Futbolcu Umut Güneş: 'İyi sonuçlar alacağız' - Haberler Spor
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Ümit Milli Futbolcu Umut Güneş: "İyi sonuçlar alacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ümit Milli Futbolcu Umut Güneş:

UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takım'da Umut Güneş açıklamalarda bulundu.

UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takım'da Umut Güneş açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, kalan maçlarda iyi sonuçlar alacaklarını ifade etti.

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan ile karşı karşıya gelecek olan Ümit Milli Takım'da Umut Güneş akşam yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp ortamının çok iyi olduğunu söyleyen Umut Güneş, "Ortamımız çok iyi. 2 maç oyandık ama maalesef şanssız sonuçlar aldık. İyi de oynadığımız maçlarda beklemediğimiz sonuçlar aldık. Haftaya deplasmanda Kazakistan ile önemli bir maçımız var. Perşembe günü gideceğiz ve orada devam edeceğiz hazırlıklara. Çok iyi çalışıyoruz ve inanıyorum ki iyi sonuçlar alacağız" dedi.

Stefan Kuntz'un A Milli Takım hocası olmasının alt yaş grupları için avantaj olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Umut Güneş, "Stefan Kuntz'un kim olduğunu iyi biliyorum. Daha önce tanışmadık ama buradan A Milli Takım'a çıkmak için kim daha iyi performans sergilerse, onu seçeceklerdir diye düşünüyorum" ifade etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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