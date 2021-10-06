Uluslar Ligi'nde ilk finalist İspanya

Uefa Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde İspanya, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde İtalya, San Siro Stadı'nda İspanya'yı ağırladı. Karşılaşmanın 17'nci dakikasında sol kanattan gelişen İspanya atağında Oyarzabal'ın ortasına penaltı noktasının üzerinde sağ ayağıyla bekletmeden vuruşunu yapan Ferran Torres, İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. 42'nci dakikada İtalya'da Bonucci, Busquets'e kafa topu mücadelesinde dirsek attığı sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 45+2'nci dakikada organize gelişen İspanya atağında ilk golde olduğu gibi sol kanattan Oyarzabal, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yolladı, Ferran Torres'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve İspanya ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 83'üncü dakikada Chiesa, orta sahada kaptığı top ile ceza sahası içerisine girdi ve boş pozisyondaki Pellegrini'yi gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve İtalya farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca İspanya, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

İspanya'ya 2-1 kaybederek Uluslar Ligi'nde finale yükselemeyen İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik rekoru da bitmiş oldu. İtalya, son olarak 10 Eylül 2018'de Portekiz'e 1-0 mağlup olmuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri