Türkiye'nin gururu! Rakiplerini tek tek dize getiren Galatasaray, Avrupa'da bir ilki yaşadı

Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkma yolunda büyük bir avantajın sahibi oldu. Bu sezon Avrupa'da fırtınalar estiren sarı-kırmızılılar tarihinde bir ilki başardı.

ÜST ÜSTE 3 MAÇTA İLK KEZ KALESİNİ GOLE KAPADI

Avrupa Kupaları tarihinde üç maçta da kalesini gole kapatan Galatasaray, üst üste 3 maçta gol yemeyerek ön elemeler haricinde bu sayıya ilk kez ulaşmayı başardı. Sarı kırmızılı takım daha 93-94 sezonunda Manchester United karşısında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 0-0'lık beraberlik almış, arkasından grupta oynanan Barcelona ve Spartak Moskova maçlarında da golsüz eşitlikler alarak üst üste 3 maçta gol yememişti.

ASLAN'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray haricinde bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne kalesinde henüz gol görmeyen bir diğer takım ise İngiliz West Ham United oldu. Galatasaray ile birlikte West Ham, 32 takım içerisinde kalesini gole kapatan iki takım olarak öne çıktı. Galatasaray'ın 7 maçtır Avrupa'da kaybetmemesi de kalesini gole kapatmasıyla birlikte bir diğer önemli istatistik olarak öne çıktı. Galatasaray son olarak 2009'da üst üste 11 Avrupa kupası karşılaşmasında namağlup serisi yakalamıştı.

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