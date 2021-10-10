Turgutluspor: 1-1

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), Çağlar Öztürk (xx), Mert Baykal (xx)

SARI KARTLAR: Uğur, Ramazan, İbrahim (Somaspor) - Berk, Burak ( Turgutluspor )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Manisa derbisinde Somaspor ile Turgutluspor yenişemedi: 1-1. Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibinin 3'üncü dakikada Yasin Abdioğlu'yla bulduğu gole, konuk ekip 68'inci dakikada Burak Osman'la yanıt verdi. Grupta Sakaryaspor yenilgisinin ardından Turgutluspor'a takılan Somaspor, bu skorla 11 puanda kaldı. İlk 6 maçta aldığı 5 mağlubiyetle düşme hattına geriledikten sonra teknik direktör Kazım Akgün'le yollarını ayıran Turgutluspor ise sezonun 2'nci puanını hanesine yazdırıp düşme potasından çıkamadı.