TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Yürekleri paramparça etti
A Milli Takım'ın son saniyede gelen Letonya zaferi, herkese karmaşık duygular yaşattı. TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün, Stefan Kuntz'un gözyaşlarına dayanamadı. Tarık Üstün, "Yabancı diye tartışılıyordu. Bakıyorsunuz bir Alman. Alman hoca gözyaşlarını tutamıyor" dedi ve yorumuna devam edemedi. Tarık Üstün'ün yorumcu partneri ve spiker, sözü alıp yayını devam ettirdi.
Stefan Kuntz'un gözyaşları, yorumcu Tarık Üstün'ün kalbine dokundu. Deneyimli futbol insanı Tarık Üstün, Stefan Kuntz'un duygusal anlarından çok etkilendi. Üstün, "Yabancı diye tartışılan bir hoca. Bakıyorsunuz bir Alman. Alman hoca gözyaşlarını tutamıyor. Yani çok enteresan" dedikten sonra yorumuna devam edemedi. Spiker Hünkar Mutlu ve yorumcu Alp Pehlivan, sözü alıp yayını devam ettirdi.
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