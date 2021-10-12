TRT yorumcusu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Yürekleri paramparça etti

Stefan Kuntz'un gözyaşları, yorumcu Tarık Üstün'ün kalbine dokundu. Deneyimli futbol insanı Tarık Üstün, Stefan Kuntz'un duygusal anlarından çok etkilendi. Üstün, "Yabancı diye tartışılan bir hoca. Bakıyorsunuz bir Alman. Alman hoca gözyaşlarını tutamıyor. Yani çok enteresan" dedikten sonra yorumuna devam edemedi. Spiker Hünkar Mutlu ve yorumcu Alp Pehlivan, sözü alıp yayını devam ettirdi.

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